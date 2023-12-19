«منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع» يستضيف أبرز الخبراء والمختصين الدوليين

يستضيف منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمه هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع معهد إدارة المشاريع (PMI)، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومجموعة "دي بي ورلد، عدداً من أهم الخبراء وأبرز المختصين وأصحاب الكفاءات والسمعة الدولية وذلك لطرح وتبادل أفكارهم ورؤاهم في إدارة المشاريع وتشغيلها وفق أرقى الممارسات والمعايير والدولية.

ومن بين أبرز الشخصيات التي ستشارك في الدورة التاسعة للمنتدى، والتي ستقام في الفترة من 15 إلى 18 يناير المقبل، في مدينة جميرا، تحت شعار (بلا حدود)، معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أول وزيرة إماراتية، عُينت وزيرة للاقتصاد عام 2004، ثم وزيرة للتجارة الخارجية، ووزيرة للتنمية والتعاون الدولي، ثم وزيرة للتسامح عام 2016، كما تشغل عددا من المهام الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، وديفيد كولتهارد، سائق سابق في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1، ومعالي مطر الطاير المفوض العام مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "دي بي ورلد"، وسعادة محمد علي العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار العقارية، وسعادة سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، وسعادة حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و (ناسداك) دبي، وسلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، وسعادة خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور.

كما يستضيف المنتدى كلاً من: غريغ وولدريدج، القائد السابق لسرب الطائرات الاستعراضية الأمريكية، (ذا بلو آينجلز)، وجينيفر ثارب، رئيس مجلس الإدارة بمعهد إدارة المشاريع (بي إم آي)، وبن رويس، مدير خدمات الذكاء الاصطناعي (جوجل كلاود)، وباس ثيلين، نائب الرئيس للتميز في إدارة المشاريع (لإيرباص) للدفاع والفضاء، ودانيل بوروس، خبير عالمي في الرؤية المستقبلية مستشار استراتيجي مؤلف كتب من الأكثر مبيعاً، وراسموس أنكيرسن، مؤلف وخبير في القيادة والأداء، وجيسيكا فوكس، كاتبة ومخرجة سينمائية، (إكسبو نورث ديجيتال)، والبروفيسور مايك بيرنرز -لي، مؤلف وباحث في مجال المناخ، والدكتور جورج جون، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس (ترانسفورم سبيشاليست آند ميديكال سنتر)، وجاك دوجال، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة (بروجكتايز)، وأمريكو بينتو، الرئيس التنفيذي، التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع.

استقطاب الخبراء

وأكدت موزة سعيد المري، مدير إدارة تنفيذي لمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، رئيس اللجنة العليا المنظّمة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، أن المنتدى، وعلى مدى دوراته الماضية، نجح في استقطاب أكثر من 350 خبيراً ومختصاً من مختلف دول العالم تجمعوا في دبي لتقديم أفكارهم ورؤاهم وإبداعاتهم في التنفيذ الناجح للمشاريع الكبرى، وتقديم أفضل الممارسات العالمية والحلول الإبداعية في إدارتها وتشغيلها وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

وأفادت أن المنتدى حقق نجاحات مهمة طوال دوراته الماضية وناقش موضوعات متنوعة عبر متحدثين عالميين بينهم وزراء ورؤساء هيئات ومؤسسات ومسؤولين من كبرى الشركات العالمية، وأن تنظيمه يتوافق مع ترسيخ الواقع الذي تتميز به دبي كنموذج في اتباع واعتماد المعايير الدولية في إدارة المشاريع وتشغيلها، لكونها العصب الاستراتيجي للتنمية وأحد الركائز الأساسية في علم الإدارة الحديثة.

وأوضحت المري أن الدورة الحالية (التاسعة)، للمنتدى ستتناول ثلاثة محاور رئيسة تتعلق بالاستدامة والأساليب الحديثة لإدارة المشاريع والتوجهات المستقبلية والتكنولوجيا، وفق أربعة عشر مساقاً تشمل: المجتمعات المستدامة، مشاريع صديقة للبيئة، التطور المستمر والمستدام، التوجهات المستقبلية في مجال إدارة المشاريع، مكاتب إدارة المشاريع المستقبلية، إدارة الفوائد، القيادة الملهمة، اقتصاد المشاريع، الاقتصاد الدائري، الذكاء الاصطناعي، مستقبل التنقل الذكي، التحول المرن، التوأم الرقمي والميتافيرس، وإدارة البيانات.





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