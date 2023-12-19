بنك اليابان المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة المرونة وأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك عقب اجتماعها الدوري إنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1% وعلى الفائدة طويلة الأجل عند مستوى صفر في المئة تقريباً.

كما أبقى البنك على سعر العائد المستهدف على سندات الخزانة العشرية اليابانية القياسية في حدود 1% وهو ما يعني عدم تغيير سياسة البنك في شراء هذه السندات.

وقال البنك المركزي في بيان «في ظل هذا الغموض الشديد الذي يحيط بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر سياسته النقدية المرنة، في حين سيظل مستعداً للتعامل مع أي تطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار إلى جانب الأوضاع المالية».

وفي أسواق المال تراجع الين بعد قرار البنك المركزي وجرى تداوله بسعر 145.5 يناً لكل دولار في تعاملات الظهيرة، في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 1% واستقر العائد على السندات العشرية دون تغيير بدرجة كبيرة.

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