Tuesday, 19 December 2023 05:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بنك اليابان المركزي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

12/19/2023 5:39:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة المرونة وأسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك عقب اجتماعها الدوري إنها قررت الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى سالب 0.1% وعلى الفائدة طويلة الأجل عند مستوى صفر في المئة تقريباً.

كما أبقى البنك على سعر العائد المستهدف على سندات الخزانة العشرية اليابانية القياسية في حدود 1% وهو ما يعني عدم تغيير سياسة البنك في شراء هذه السندات.

وقال البنك المركزي في بيان «في ظل هذا الغموض الشديد الذي يحيط بالاقتصادات والأسواق المالية في الداخل والخارج، سيواصل البنك بصبر سياسته النقدية المرنة، في حين سيظل مستعداً للتعامل مع أي تطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار إلى جانب الأوضاع المالية».

وفي أسواق المال تراجع الين بعد قرار البنك المركزي وجرى تداوله بسعر 145.5 يناً لكل دولار في تعاملات الظهيرة، في حين ارتفع مؤشر نيكاي 225 القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 1% واستقر العائد على السندات العشرية دون تغيير بدرجة كبيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN19122023000110011019ID1107624661

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث