ميرسك تعيد توجيه السفن لتدور حول أفريقيا بدلاً من المرور في البحر الأحمر

قالت شركة ميرسك الدنماركية إنها ستغير مسار سفنها التي كان من المقرر مرورها عبر جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لتدور حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح بسبب وقوع هجمات على السفن في المنطقة.

وبحسب بيان صدر عن الشركة، علقت ميرسك حتى، الاثنين، رحلات حوالي 20 سفينة، حيث ينتظر نصف هذه السفن شرقي خليج عدن في حين ينتظر النصف الآخر جنوبي قناة السويس في البحر الأحمر أو إلى الشمال منها في البحر المتوسط.

وتعرضت سفينة حاويات تابعة لشركة ميرسك لمحاولة استهداف فاشلة بصاروخ يوم الخميس أثناء رحلتها من مدينة صلالة بعمان إلى جدة بالسعودية وقررت الشركة يوم الجمعة تعليق رحلات سفنها المتجهة إلى البحر الأحمر.

وقالت ميرسك في البيان «نحن سعداء برؤية الجهود المشتركة في مجال الأمن البحري الدولي وتعزيز القدرات في المنطقة لإيجاد حل يمكن من العودة للعبور في المستقبل القريب من منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ومن قناة السويس».

وأضافت «في الوقت نفسه، فإن توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح سيحقق نتائج أسرع وأكثر إمكانية للتنبؤ بها بالنسبة لعملائنا وسلاسل التوريد الخاصة بهم».

وتابعت أن الرحلات البحرية المستقبلية المخطط لها عبر المنطقة سيتم تقييمها كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تعديلات.

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