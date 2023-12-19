الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم قطاعي التكنولوجيا والسفر.. واليابانية تصعد بالتيسير النقدي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، بقيادة أسهم التكنولوجيا والسفر والترفيه، مع استعداد المستثمرين لقراءة التضخم في منطقة اليورو لتوقع الموعد الذي قد يبدأ فيه خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة خلال التداولات، بعد تراجعه الاثنين.

وارتفع سهم يو.بي.إس 1.6 بالمئة بعد استحواذ شركة سيفيان كابيتال للاستثمار على حصة 1.3 بالمئة في البنك.

وتقدم سهم كوفيسترو 2.4 بالمئة بعد تقرير عن استعداد شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لزيادة عرضها لشراء شركة الكيماويات الألمانية.

وخسر سهم مجموعة الطاقة النرويجية إكوينور 1.6 بالمئة بعد أن خفض آر.بي.سي تصنيفه للسهم.





اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني وتراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير دون تغيير، ولم يقدم أي تلميحات على إنهاء مبكر لأسعار الفائدة السلبية.

وصعد نيكاي 1.41 بالمئة لينهي الجلسة عند 33219.39. وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً خسارة مبكرة بنسبة 0.21 بالمئة ليغلق مرتفعاً 0.73 بالمئة.

وتراجع الين وصولاً إلى 143.78 للدولار عقب إعلان البنك المركزي، وتم تداوله في أحدث تعاملات بانخفاض نحو 0.5 بالمئة إلى 143.50.

وقال ريوتارو كيمورا استراتيجي الدخل الثابت في شركة أكسا إنفستمنت مانجرز «يبدو أن موقف بنك اليابان بشأن التقييم الدقيق لموعد وقف أسعار الفائدة السلبية لم يتغير».

وأبقى بنك اليابان هدفه لسعر الفائدة على المدى القصير عند سالب 0.1 بالمئة ولعائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند حوالي 0 بالمئة بما يتماشى مع التوقعات.

لكنه ذكر في بيان أنه «لن يتردد في اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية إذا لزم الأمر»، مضيفاً إن حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد مرتفعة للغاية.

وواصلت أسهم التكنولوجيا مكاسبها مع قفزة لسهم طوكيو إلكترون العملاقة لمعدات اختبار الرقائق 3.67 بالمئة وتقدم سهم أدفانتست لتصنيع آلات اختبار الرقائق 4.1 بالمئة.

وارتفعت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ عزز ضعف الين توقعات الإيرادات من الخارج.

وصعد سهم تويوتا موتور 0.8 بالمئة ونيسان 0.95 بالمئة.

وكانت البنوك من بين الأسوأ أداءً، مع انتهاء التحفيز الذي كبح العائدات والذي سحق أرباح الإقراض والاستثمار. وانخفض المؤشر الفرعي للخدمات المصرفية في بورصة طوكيو 0.43 بالمئة.

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