أسعار النفط تستقر وسط تركيز المستثمرين على هجمات البحر الأحمر

استقرت أسعار النفط الثلاثاء مع متابعة المستثمرين للتأثير الذي قد يلحق بإمدادات النفط بعد هجمات شنها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر مما أدى إلى تعطيل للتجارة البحرية وأجبر شركات على تغيير مسار السفن.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 78.01 دولاراً للبرميل خلال التداولات. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لأقرب شهر استحقاق، والتي ينتهي أجلها الثلاثاء، 18 سنتاً إلى 72.29 دولاراً للبرميل.

وهبط عقد الشهر الثاني الأكثر نشاطاً 10 سنتات، أو 0.1 بالمئة، إلى 72.72 دولاراً.

وقال جون رونج يب استراتيجي السوق في آي.جي في سنغافورة «بالنظر إلى الاستجابة الجماعية السريعة من دول عدة لتخفيف الهجمات، فقد لا يوفر ذلك قناعة كبيرة بأن الاضطرابات قد تكون طويلة الأمد، مما أدى إلى بعض التحفظات التي انعكست على أسعار النفط في جلسة اليوم».

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من واحد بالمئة، الاثنين، بفعل مخاوف من تحويل شركات الشحن السفن بعيداً عن البحر الأحمر.

وأوقفت شركة النفط الكبرى (بي.بي) مؤقتاً جميع عمليات النقل عبر البحر الأحمر، وقالت مجموعة ناقلات النفط (فرونت لاين) أمس الاثنين إن سفنها ستتجنب المرور عبر الممر المائي، في مؤشر على أن الأزمة تتسع لتشمل شحنات الطاقة.

ويمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن العالمية عبر قناة السويس، الذي يوفر أقصر طريق شحن بين أوروبا وآسيا.

ودفعت الهجمات على السفن واشنطن وحلفاءها إلى مناقشة تشكيل قوة عمل لحماية مسارات البحر الأحمر، وهي خطوة حذرت طهران، العدو اللدود للولايات المتحدة وإسرائيل، من أنها ستكون خاطئة.

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