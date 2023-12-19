باراغواي .. مقتل 12 شخصاً خلال نقل زعيم عصابة إلى سجن آخر

قُتل شرطي و11 سجينا الاثنين خلال تبادل لإطلاق النار في أحد سجون أسونسيون أثناء محاولة نقل زعيم عصابة مخدرات إلى سجن آخر، وفق ما أعلنت سلطات باراغواي الاثنين.

وأصيب 36 من القوات الأمنية و24 سجينا بالرصاص خلال إطلاق النار الذي اندلع في سجن تاكامبو خلال عملية "غير مسبوقة" بحسب رئاسة البلاد.

وشارك في العملية أكثر من 2200 شرطي وعسكري، بحسب ما أفاد رئيس الشرطة الوطنية كارلوس بينيتيز في مؤتمر صحافي، مشيرا إلى أن "هذه حصيلة جزئية" والبحث ما زال مستمرا في بقية أقسام السجن.

وقبض على تاجر المخدرات خافيير روتيلا في قسم من السجن يعرف باسم "ذي جانغل" (الغابة) غابة) حيث كان يعيش مع زوجته الحامل وثلاثة من كلاب البيتبول ويدير متجر سوبرماركت صغيرا، كما قال مفوض الشرطة نيميو كاردوسو.

وقال كاردوسو إن سجناء فتحوا النار على عناصر الشرطة الذين أصيب أحدهم برصاصة في الرأس وقتل فيما نقل آخر إلى العناية المركزة بسبب إصابته برصاصة في الصدغ.

من جهته، أكد وزير الداخلية إنريكي رييرا أن الكثير من السجناء قتلوا برصاص سجناء آخرين ينتمون إلى عصابات إجرامية منافسة.



