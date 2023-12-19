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طرح تذاكر كأس السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي والشارقة

12/19/2023 5:39:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة الدوري الإماراتي لكرة القدم (دوري أدنوك)، اليوم الثلاثاء، عن طرح تذاكر مباراة كأس السوبر الإماراتي بين شباب الأهلي دبي والشارقة.

ويلعب شباب الأهلي دبي مع الشارقة يوم 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري على ملعب (آل مكتوم) بنادي النصر.

وكتب حساب رابطة الدوري الإماراتي على منصة إكس (تويتر) سابقا اليوم "شباب الأهلي والشارقة ينشدان أول ألقاب الموسم.. وينتظران دعم الجماهير على مدرجات ستاد آل مكتوم بنادي النصر.. بادروا بحجز مقاعدكم مبكرا".

وقامت الرابطة بوضع رابط التذاكر على حسابها في إكس.


ويخوض شباب الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للنسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين، فيما يلعب الشارقة المباراة بصفته بطلا لكأس رئيس الدولة.

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