تورك وصيف سباق العين المجتمعي للدراجات الهوائية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فاز الدراج محمد هيثم من فريق تورك للدراجات الهوائية بوصافه الفئة المجتمعية بسباق العين للدراجات فردي عام لمسافة 90 كم وبمشاركة اكثر من 100
دراج، أقيم السباق الذي شهد منافسة قوية بين الدراجين السبت الماضي، بمدينه العين ونظمه اتحاد الامارات للدراجات الهوائية.
وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد الوصافه، وقال إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية وفي مقدمتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» والبراري للعقارات وأيرويكس سايكلنج وأوكلي على الدعم المستمر ، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.
يذكر أن فريق تورك فريق هواه مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية
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