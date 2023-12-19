تورك وصيف سباق العين المجتمعي للدراجات الهوائية

فاز الدراج محمد هيثم من فريق تورك للدراجات الهوائية بوصافه الفئة المجتمعية بسباق العين للدراجات فردي عام لمسافة 90 كم وبمشاركة اكثر من 100

دراج، أقيم السباق الذي شهد منافسة قوية بين الدراجين السبت الماضي، بمدينه العين ونظمه اتحاد الامارات للدراجات الهوائية.

وعبر زعل بن زعل مدير فريق تورك عن نجاح المشاركة للفريق، وحصد الوصافه، وقال إنها ثمرة العمل الجماعي للاعبين، وعبر عن تقديره لدعم الجهات الراعية وفي مقدمتها مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» والبراري للعقارات وأيرويكس سايكلنج وأوكلي على الدعم المستمر ، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه لاعبو الفريق.

يذكر أن فريق تورك فريق هواه مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية

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