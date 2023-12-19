من هي نيفين الخشاب الفائزة بـ«نوابغ العرب» في العلوم الطبيعية؟

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فوز البروفيسورة نيفين الخشاب بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية، قائلاً "تحياتنا وتقديرنا للبروفيسورة نيفين وفخورون بنبوغها الذي يلهم أجيالاً عربية جديدة".

والبروفيسورة نيفين خشاب عميد مشارك في قسم الهندسة والعلوم الفيزيائية وأستاذ علوم الكيمياء بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - المملكة العربية السعودية.

ومنحت جائزة نوابغ العرب عن فئة العلوم الطبيعية لعام 2023 للبروفيسورة نيفين خشاب تقديراً لإسهاماتها البارزة في تصنيع وتوليف وتطبيقات المواد متناهية الصغر، واستخداماتها في الأغراض الطبية، والصيدلانية والصناعية، والتطبيقات البيئية.

قدمت البروفيسورة نيفين أكثر من 275 بحثاً علمياً في مجالات مرتبطة بالكيمياء العضوية وعلم النانو، أسهمت أبحاثها وابتكاراتها في مجال طب النانو، من خلال مساهمتها بابتكار جزيئات نانوية جديدة تتحلل تلقائياً بمجرد تعرضها للضوء.

وقدمت البروفيسورة نيفين خشاب دراسات وأبحاثا معمقة في مجال الجزيئات التي يمكن التحكم في نافذيتها، حيث تمكنت من تصميمها على حسب حالة المريض، وهو ما يسهم في جعل الدواء أكثر تخصيصاً لكل حالة.

وركزت أبحاثها على أنظمة التغليف الذكي للأدوية، والبروتينات، والمواد الوراثية، وتوصيل المواد والتجميع الذاتي.

و تتنوع استخدامات الابتكارات العلمية والمواد الذكية التي طورتها البروفيسورة نيفين خشاب في عدة قطاعات، منها على المستوى الطبي في مجالات الاستشعار والتغليف والتوصيل الدوائي والعلاجي، وعلى المستوى الصناعي كما في المركبات النانوية ومواد الطلاء وغيرها، بالإضافة إلى المستوى البيئي، كما في حلول ومنصات الزراعة المستدامة.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز