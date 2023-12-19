الإمارات .. أصول المصارف تلامس 4 تريليونات درهم في شهر أكتوبر

لامست الأصول المصرفية 4 تريليونات درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي وفق تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي الذي أفاد بنمو الأصول بنسبة 1.1% مقارنة بإجماليها في شهر سبتمبر.

في المقابل انخفض حجم الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% إلى 1.974 نهاية شهر أكتوبر، مستنداً إلى تقلص 2.3% في الائتمان الأجنبي إلى جانب 0.1% في حجم الائتمان المحلي.

وأوضحت البيانات أن الائتمان المحلي انخفض متأثراً بتراجع قدره 0.5% في القطاع الحكومي و0.3% في القطاع الخاص رغم الارتفاع بنسبة 6.4% الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.

وسجلت الودائع المصرفية نمواً قدره 1.4%، مرتفعة من 2.421 تريليون درهم إلى 2.455 تريليون في نهاية أكتوبر، مع ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.9% استناداً لنمو ودائع القطاع الحكومي والعام والخاص، رغم تراجع ودائع المؤسسات غير المالية في الوقت الذي ارتفعت حجم الودائع من غير المقيمين بنسبة 7.4%.

وأفاد التقرير أن القاعدة النقدية تقلصت في أكتوبر بنسبة 0.1% من 597.3 مليار درهم إلى 596.9 استناداً لتقلص حساب الاحتياطي بنسبة 14.3%، رغم الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.7% وفي الأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5% والإيداعات لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.5%.



وارتفع كل من مجمل عرض النقد «ن1» بنسبة 0.5% وعرض النقد «ن2» بنسبة 0.7% بينما نما «ن3» بنسبة 1.1%

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز