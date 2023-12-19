الإمارات .. أصول المصارف تلامس 4 تريليونات درهم في شهر أكتوبر

(MENAFN
- Al-Bayan)
لامست الأصول المصرفية 4 تريليونات درهم في نهاية شهر أكتوبر الماضي وفق تقرير التطورات المصرفية الصادر عن المصرف المركزي الذي أفاد بنمو الأصول بنسبة 1.1% مقارنة بإجماليها في شهر سبتمبر.
في المقابل انخفض حجم الائتمان المصرفي بنسبة 0.4% إلى 1.974 نهاية شهر أكتوبر، مستنداً إلى تقلص 2.3% في الائتمان الأجنبي إلى جانب 0.1% في حجم الائتمان المحلي.
وأوضحت البيانات أن الائتمان المحلي انخفض متأثراً بتراجع قدره 0.5% في القطاع الحكومي و0.3% في القطاع الخاص رغم الارتفاع بنسبة 6.4% الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وسجلت الودائع المصرفية نمواً قدره 1.4%، مرتفعة من 2.421 تريليون درهم إلى 2.455 تريليون في نهاية أكتوبر، مع ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 0.9% استناداً لنمو ودائع القطاع الحكومي والعام والخاص، رغم تراجع ودائع المؤسسات غير المالية في الوقت الذي ارتفعت حجم الودائع من غير المقيمين بنسبة 7.4%.
وأفاد التقرير أن القاعدة النقدية تقلصت في أكتوبر بنسبة 0.1% من 597.3 مليار درهم إلى 596.9 استناداً لتقلص حساب الاحتياطي بنسبة 14.3%، رغم الزيادة في العملة المصدرة بنسبة 1.7% وفي الأذونات وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 5% والإيداعات لليلة واحدة لدى المصرف المركزي بنسبة 26.5%.
وارتفع كل من مجمل عرض النقد «ن1» بنسبة 0.5% وعرض النقد «ن2» بنسبة 0.7% بينما نما «ن3» بنسبة 1.1%
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