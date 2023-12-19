محمد بن راشد يهنئ نيفين الخشاب على فوزها بـ«نوابغ العرب» في العلوم الطبيعية

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية.

وقال سموه على حسابه منصة إكس "نبارك للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية .. قدمت البروفيسورة أكثر 275 بحثاً في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو .. وكان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية .. وهي عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية .. تحياتنا وتقديرنا للبروفيسورة نيفين وفخورون بنبوغها الذي يلهم أجيالاً عربية جديدة".





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