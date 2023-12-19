محمد بن راشد يهنئ نيفين الخشاب على فوزها بـ«نوابغ العرب» في العلوم الطبيعية

(MENAFN
- Al-Bayan)
بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية.
وقال سموه على حسابه منصة إكس "نبارك للبروفيسورة نيفين الخشاب فوزها بجائزة نوابغ العرب عن فرع العلوم الطبيعية .. قدمت البروفيسورة أكثر 275 بحثاً في مجال الكيمياء العضوية وعلم النانو .. وكان لأبحاثها تأثيرات في المجالات الطبية والصناعية والدوائية استفادت منه البشرية .. وهي عميد مشارك بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية .. تحياتنا وتقديرنا للبروفيسورة نيفين وفخورون بنبوغها الذي يلهم أجيالاً عربية جديدة".
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