رئيس الجمارك يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجمارك بأليكسي سكوسيريف، منوها بعلاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في كافة المجالات وأهمية العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة في المجال الجمركي.

وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الجمركي وسبل تعزيز التنسيق المستمر بما يخدم المصالح المشتركة.

من جهته، أعرب سفير جمهورية روسيا الاتحادية عن شكره وتقديره لرئيس الجمارك ، منوها إلى أهمية استمرار تعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.