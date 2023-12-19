رئيس الجمارك يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك، أليكسي سكوسيريف، سفير روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الجمارك بأليكسي سكوسيريف، منوها بعلاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في كافة المجالات وأهمية العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات المشتركة في المجال الجمركي.
وتم خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجال الجمركي وسبل تعزيز التنسيق المستمر بما يخدم المصالح المشتركة.
من جهته، أعرب سفير جمهورية روسيا الاتحادية عن شكره وتقديره لرئيس الجمارك ، منوها إلى أهمية استمرار تعزيز كافة أوجه التعاون بين البلدين الصديقين.
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