سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزي والرشادي في الاردن اليوم الثلاثاء .
حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 332 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 292 ديناراً ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم عند 40.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.2 دينارا للشراء منهم
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