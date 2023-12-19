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سعر ليرة الذهب الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم

12/19/2023 5:27:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزي والرشادي في الاردن اليوم الثلاثاء .
حيث بلغ سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات 332 دينارا والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 292 ديناراً ، وفقاً لامين سر النقابة العامة لاصحاب تجارة الحلي والمجوهرات سليم ديب .


وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 بالاردن اليوم عند 40.9 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.2 دينارا للشراء منهم


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