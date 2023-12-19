فرنسا: سنتخذ إجراءات لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

(MENAFN
- Palestine News Network )
باريس/PNN-قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين“كولونا” أثناء اجتماعها مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في باريس، إن فرنسا ستتخذ إجراءات مع شركائها لوضع حد لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، دون أن تحدد من هم الشركاء.
وأضافت أنهم بحاجة إلى تعزيز قدرتهم على تنفيذ عمليات في هذه المنطقة لوضع حد لهجمات الحوثيين.
وكانت شركات شحن فرنسية وأخرى بريطانية أعلنت في وقت سابق أن سفنها لن تعبر من البحر الأحمر حتى توقف هجمات الحوثيين
MENAFN19122023000205011050ID1107624576
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.