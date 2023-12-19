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فرنسا: سنتخذ إجراءات لوقف هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

12/19/2023 5:27:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) باريس/PNN-قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين“كولونا” أثناء اجتماعها مع نظيرها البريطاني ديفيد كاميرون في باريس، إن فرنسا ستتخذ إجراءات مع شركائها لوضع حد لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر، دون أن تحدد من هم الشركاء.

وأضافت أنهم بحاجة إلى تعزيز قدرتهم على تنفيذ عمليات في هذه المنطقة لوضع حد لهجمات الحوثيين.

وكانت شركات شحن فرنسية وأخرى بريطانية أعلنت في وقت سابق أن سفنها لن تعبر من البحر الأحمر حتى توقف هجمات الحوثيين

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