مستعمرون يستولون على مساحات واسعة من أراضي بلدة يطا

مستعمرون يستولون على مساحات واسعة من أراضي بلدة يطا
التاريخ
12/19/2023 5:27:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- استولى مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على مساحات واسعة من ارضي المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وأضاف منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، أن عددا من المستعمرين قاموا بحراثة أكثر من 10 دونمات من أراضي المواطنين من عائلة ربعي في منطقة الخروبة.
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