بلومبيرغ: طائرات حماس المسيرة تتفوق على الجيش الإسرائيلي

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-نقل موقع بلومبيرغ الإخباري الأميركي عن رئيس الشركة التي تزود إسرائيل بالمسيّرات قوله إن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية حماس دعوة للجيوش للانتباه وتطوير إمكاناتها الفتاكة.
وأضاف الموقع أن استخدام حركة حماس للطائرات المسيّرة التجارية المجهزة بالقنابل كشف عن ثغرات في الدفاعات الإسرائيلية.
وأكد أن طائرات حركة حماس التي وصفها بالـ "رخيصة" تتفوق على الجيش الإسرائيلي عالي التقنية.
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