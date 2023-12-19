Tuesday, 19 December 2023 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزة تستغرب الصمت الدولي إزاء مجازر الاحتلال

12/19/2023 5:27:08 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-أبدت وزارة الصحة في غزة استغرابها حيال الصمت الدولي إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية شمال غزة، وإصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان.

وأكدت الوزارة أن المجازر الإسرائيلية في شمال غزة تحصل في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها من الخدمة، مما يعني عدم القدرة على تأمين الرعاية للمصابين.

MENAFN19122023000205011050ID1107624573

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث