غزة تستغرب الصمت الدولي إزاء مجازر الاحتلال

غزة تستغرب الصمت الدولي إزاء مجازر الاحتلال
التاريخ
12/19/2023 5:27:08 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أبدت وزارة الصحة في غزة استغرابها حيال الصمت الدولي إزاء المجازر التي ترتكبها القوات الإسرائيلية شمال غزة، وإصرار الاحتلال على الإبادة الجماعية للسكان.
وأكدت الوزارة أن المجازر الإسرائيلية في شمال غزة تحصل في ظل عدم توفر خدمات صحية نتيجة تدمير المستشفيات وإخراجها من الخدمة، مما يعني عدم القدرة على تأمين الرعاية للمصابين.
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