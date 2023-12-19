مسيرة برام الله للقوى والفعاليات الشعبية نصرة لغزة ورفضا للعدوان عليها

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-نظمت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في محافظة رام الله والبيرة مساء أمس الإثنين، وقفة على دوار المنارة بمدينة رام الله نصرة لقطاع غزة ورفضا لاستمرار العدوان على القطاع المتواصل لليوم ال 72.





ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات وطنية تؤكد على ضرورة وقف العدوان على غزة، ورددوا هتافات وطنية نصرة لغزة ورفضا لاستمرار المجازر في قطاع غزة والضفة الغربية.





وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر ل"القدس" دوت كوم: "أن غزة تتعرض لمجازر، ضمن حرب ابادة جماعية تنفذها دولة الاحتلال، وكذلك اتساع عمليات القتل والتدمير والجرحى، وارتفاع أعداد النازحين، مما ينذر بوقوع كارثة أن لم يتم التحرك على المستوى الدولي والشعبي"





وأشار بكر إلى أن هذه الوقفة مع غزة اليوم، تاتي ضمن سلسلة فعاليات قادمة نصرة لغزة ورفضا للمجازر في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث أن حرب الإبادة لا تقتصر على غزة فقط بل على كل مكونات الشعب الفلسطيني".