مسيرة برام الله للقوى والفعاليات الشعبية نصرة لغزة ورفضا للعدوان عليها

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN-نظمت القوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الشعبية في محافظة رام الله والبيرة مساء أمس الإثنين، وقفة على دوار المنارة بمدينة رام الله نصرة لقطاع غزة ورفضا لاستمرار العدوان على القطاع المتواصل لليوم ال 72.
ورفع المشاركون أعلام فلسطين ولافتات وطنية تؤكد على ضرورة وقف العدوان على غزة، ورددوا هتافات وطنية نصرة لغزة ورفضا لاستمرار المجازر في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال منسق القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر ل"القدس" دوت كوم: "أن غزة تتعرض لمجازر، ضمن حرب ابادة جماعية تنفذها دولة الاحتلال، وكذلك اتساع عمليات القتل والتدمير والجرحى، وارتفاع أعداد النازحين، مما ينذر بوقوع كارثة أن لم يتم التحرك على المستوى الدولي والشعبي"
وأشار بكر إلى أن هذه الوقفة مع غزة اليوم، تاتي ضمن سلسلة فعاليات قادمة نصرة لغزة ورفضا للمجازر في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، حيث أن حرب الإبادة لا تقتصر على غزة فقط بل على كل مكونات الشعب الفلسطيني".
MENAFN19122023000205011050ID1107624572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.