اليونيسيف: الأطفال الذين يتعافون من البتر بمستشفيات غزة يُقتلون فيها

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف إنه يشعر بالغضب لأن الأطفال الذين يتعافون من عمليات بتر في مستشفيات غزة يُقتلون فيها.
وأكد أن مستشفى ناصر في خان يونس جنوبي قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي مرتين خلال الـ 48 ساعة الماضية.
أتى ذلك بعد استشهاد طفلة بقصف إسرائيلي على مستشفى ناصر، كانت تتلقى فيه العلاج بعد بتر ساقيها بغارة إسرائيلية أدت إلى استشهاد والديها واثنين من أشقائها.
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