جيرونا يواصل مغامراته في الليغا ويستعيد الصدارة من ريال مدريد

MENAFN - Amman Net) واصل جيرونا مغامرته هذا الموسم وعاد إلى الصدارة مجددا، بعد الفوز على ضيفه ألافيس بثلاثية نظيفة في ختام المرحلة الـ17 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم جيرونا، الشوط الأول بعدما أنهاه متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما الوافد الجديد الأوكراني المتألق أرتيم دوفبيك (23) والإسباني بورتو (42).

الفوز رفع رصيد جيرونا إلى 44 نقطة ليستعيد الصدارة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، وتوقف رصيد ألافيس عند 16 نقطة في المركز الـ13.

وأكد جيرونا فوزه بإضافته الهدف الثالث في الشوط الثاني من ركلة جزاء انتزعها كوتو ونفذها دوفبيك في وسط المرمى (59)، ليرفع القادم هذا الموسم من فريق "دنيبرو-1" الأوكراني، رصيده الشخصي إلى 10 أهداف في الليغا هذا الموسم.

وبأهدافه هذه، أسهم الأوكراني البالغ 26 عاما، في جعل جيرونا ثالث أفضل فريق هجومي في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بـ41 هدفا، خلف بايرن ميونخ (47) وباير ليفركوزن (42) الألمانيين وأمام مانشستر سيتي بطل إنجلترا ودوري أبطال أوروبا (40).

ويأمل فريق المدرب ميتشل إنهاء العام في الصدارة حين يحل الخميس ضيفا على ريال بيتيس قبل أن يستقبل العام الجديد على أرضه في اختبار صعب جدا ضد أتلتيكو مدريد الرابع في 3 يناير/كانون الثاني 2024.

ويستهدف جيرونا التتويج بلقب الدوري الإسباني لأول مرة في تاريخه، وذلك في ثاني موسم له على التوالي في دوري الأضواء، بعدما قضى أيضا موسمي 2017-2018 و2018- 2019 في دوري الدرجة الأولى، قبل هبوطه للدرجة الثانية لمدة 3 مواسم.