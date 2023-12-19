بطل أوروبا في الكونغ فو يرفع علم فلسطين ويؤدي رقصة أصحاب الأرض

MENAFN - Amman Net) احتفل التركي نجم الدين أربكان أكيوز (21 عاما)، أمس الأحد 17 ديسمبر/كانون الأول 2023، بفوزه بالبطولة الأوروبية في الكونغ فو التي أقيمت في مدينة إسطنبول برفع العلم الفلسطيني وأداء "رقصة أصحاب الأرض" المعروفة بـ "الدبكة".

وأظهر مقطع فيديو اللاعب التركي وهو يصعد إلى منصة التتويج ليقوم أحد منظمي البطولة بتعليق الميدالية الذهبية في رقبته، بعدها قام أكيوز بإعطاء شهادة الفوز لزميله ثم أخرج العلم الفلسطيني من تحت قميصه ورفعه عاليا بكلتا يديه.

ولم يكتف أكيوز بذلك بل فاجأ الجميع بأداء رقصة "الدبكة" الشهيرة تعبيرا عن تضامنه مع حرية فلسطين ونضالها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما هتف قبيل نزوله "إسرائيل إرهابية".

وكتب أكيوز على منصة إنستغرام، "بغض النظر عن مدى عدم ارتياحهم، أردت أن أذكرهم وأنا على منصة التتويج في بطولة أوروبا، أنني فزت بلقبين من خلال هتافي (إسرائيل الإرهابية)".

وحسب وسائل إعلام تركية، فإن والد بطل أوروبا في الكونغ فو -عبد الرحمن أكيوز- اختار اسم نجم الدين أربكان لابنه تبركا بالراحل نجم الدين أربكان، رئيس وزراء تركيا السابق، إذ كان والد أكيوز حارسا شخصيا له.

وقبل عدة سنوات، انتشر مقطع فيديو لشاب فلسطيني يقوم بأداء الرقصة عقب اشتباكات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي، حيث شبهها البعض بـ"رقصة الحرية" أو "رقصة النصر" أو "رقصة أصحاب الأرض" عند الهنود الحمر السكان الأصليين في أميركا.

ومنذ أداء الشاب الفلسطيني لهذه الرقصة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وبدأت تنتشر في ميادين مختلفة في بلدان العالم وبين اللاعبين الرياضيين، وأصبحت علامة من علامات التضامن مع فلسطين.

وفي ديسمبر/كانون الأول الجاري، أدرجت الدبكة الفلسطينية على اللائحة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، خلال الدورة الـ18 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

وتعتبر الدبكة موروثا يلازم الفلسطينيين في أفراحهم، ويحرصون على توريثه من جيل إلى آخر خوفا عليه من الضياع وحفاظا على هويتهم من الاندثار.