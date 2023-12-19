المعشر يدعو إلى مقاربة أردنية منفتحة على حماس.. والسلطة فقدت شرعيتها

MENAFN - Amman Net)دعا وزير الخارجية الأردني الأسبق، مروان المعشر، إلى "إيجاد مقاربة أردنية منفتحة على حركة حماس"، مضيفا، "لم يعد مفهوما حصر الخيارات الرسمية بالسلطة الفلسطينية التي فقدت شرعيتها"، وفق قوله.

ويرى المعشر، في لقاء نظمته جمعية "الرخاء لرجال الأعمال" في مقرها بالعاصمة الأردنية عمان، وتابعته "قدس برس"، أن "الأردن اتخذ موقفا غير مفهوم، حينما أبقى الحوار مع الجانب الفلسطيني محصورا بالسلطة الفلسطينية"، مبررا ذلك بأن "العلاقة مع أي جهة غير السلطة فيه إضعاف للأخيرة"، لافتا إلى أن هذا "الكلام غير مقنع".

ودلل على كلامه، بأهمية بناء علاقات متوازنة مع الفلسطينيين، بأن: "الأردن لم يكن له أي دور في موضوع الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، وأن دولة قطر استحوذت على كل الأدوار، لأنه لديها علاقات مع حركة حماس".

وبين المعشر أن أهم استطلاع رأي فلسطيني أجري أخيرا في الضفة وغزة، خلال الهدنة الأخيرة، أظهر أن "88 في المئة من الشعب الفلسطيني يرون أن الرئيس محمود عباس يجب أن يستقيل"، وأنه إذا أجريت انتخابات على موقع الرئاسة، فإن "36 في المئة سيختارون الأسير مروان البرغوثي و 19 في المئة سيختارون إسماعيل هنية، وفي آخر المشهد حسين الشيخ فقط 1 بالمئة".

وأضاف: "المرحلة المقبلة لا تستطيع فيها الحديث مع سلطة فقدت شرعيتها، وأنه لابد من أخذ هذه الاعتبارات بشكل واضح".

واستشهد المعشر مجددا بنتائج استطلاع الرأي، الذي أجراه "المركز الفلسطيني للأبحاث" (مؤسسة بحثية مستقلة)، الذي أظهر أن "43 في المئة من الفلسطينيين سيختارون حركة المقاومة الإسلامية حماس في الانتخابات القادمة".

وتابع : "يظهر بوضوح أنه يجب أن نعتمد مقاربة جديدة تختلف عن السابقة في العلاقة مع الأطراف الفلسطينية".

العلاقة الأردنية الإسرائيلية

ويرى المعشر، أن "العلاقة الأردنية الإسرائيلية لن تبقى كما كانت قبل 7 من تشرين أول/ أكتوبر الماضي"، في إشارة إلى العملية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية "طوفان الأقصى"، وأن "صانع القرار الأردني يعي جيدا بأن العلاقة مع تل أبيب غير مقبولة شعبيا، ولايمكن بأي شكل من الأشكال أن تعود كما كانت".

وقال المعشر: إن "الحكومة الأردنية بدأت بإجراءات واضحة ووضعت معاهدة السلام (وادي عربة التي أبرمت في العام 1994) على الرف".

كما أشار إلى تصريحات القيادة الأردنية، وفي مقدمتها وصف العاهل الأردني عبد الله الثاني لما يجري في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، إذ اعتبر المعشر أن "لهذا المصطلح دلالات مهمة، أهمها إمكانية مقاضاة دولة الاحتلال" بالإضافة إلى تصريح وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي بضرورة محاسبة "إسرائيل" دوليا.

وقال المعشر: إن "إدارة المشهد في المرحلة القادمة لن تكون سهلة، ما يستدعي ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمراجعة كل العلاقة مع دولة الاحتلال، كما أن الحفاظ على الدور الشجاع للعاهل الأردني والحكومة يتطلب سندا شعبيا".

المعشر الذي شغل منصب، أول سفير أردني لدى دولة الاحتلال، بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام ١٩٩٤، بين أن الدولة الأردنية قبل 7 تشرين أول / أكتوبر الماضي، اتبعت مسار "التكيُّف على اعتبار أن إسرائيل دولة قوية ولا نستطيع مواجهتها".

وتابع المعشر : "لكننا ذهبنا في مشاريع اقتصادية مشتركة إلى أبعد من التكيف، ولم تكن منطقية، مثل مشروع استيراد الغاز الإسرائيلي ومشاريع الطاقة والمياه، ولم يكن مفهوما أن نضع أهم القطاعات الاقتصادية في يد إسرائيل"، مستدركا بالقول إن "7 تشرين أول/ أكتوبر غيرت المعادلة".

بيد أن المعشر يرى أن "معاهدة السلام مع إسرائيل، يجب أن نلتزم بها كونها أصبحت معاهدة دولية، لكن عدم إلغائها لا يعني تفعيلها، وليس المطلوب إلغاؤها ولا تفعيلها"، وفق قوله.

ووصف الحال الذي يحب أن تبقى عليه معاهدة السلام في المرحلة المقبلة: "معاهدة باردة إلى أبعد الحدود ولا يجب أن يكون هناك تعاون اقتصادي أو أمني مع دولة الاحتلال".

ماذا يحمل المستقبل؟

بدا المعشر متشائما بسبب عدم وجود أي أفق سياسي في المستقبل القريب على اعتبار أن الحرب ستستمر ولكن بوتيرة أقل، لافتا إلى أن "الأفق السياسي مرتبط بثلاث جهات وهي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية".

وقال: "الولايات المتحدة ذاهبة إلى انتخابات رئاسية العام القادم، وهي غير جاهزة لطرح مشروع سياسي قبيل الانتخابات بعام، والضغط على إسرائيل في هذه المرحلة في ظل وجود لوبي إسرائيلي قوي وضاغط".

وفي المقابل، يرى المعشر أن "حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو زائلة، وأن 80 بالمئة من الإسرائيليين يلقون باللوم عليها في كل ما حدث، وأنه لو جرت انتخابات سيخسر الائتلاف الحاكم وستفوز المعارضة".

وفيما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، فإنها بشكلها الحالي، "لا تمثل الشعب الفلسطيني"، بحسب المعشر.

وقال من يستطيع إدعاء أنه يمثل الشعب الفلسطيني عليه الذهاب للانتخابات، لافتا إلى أن "السلطة لا تريد إجراء انتخابات لأنها ستخسر، وكذلك أمريكا وإسرائيل لاتريدان أيضا انتخابات فلسطينية"، وتابع: "ليس هناك أفق سياسي لحل سياسي في المستقبل المنظور".

والحل من وجهة نظر المعشر، هو استمرار المقاومة المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة ممزوجه بالعامل الديموغرافي، حيث أن "عدد الفلسطينيين في فلسطين المحتلة تجاوز عدد الإسرائيليين منذ العام 2019".

وقال: "ستبقى المناوشات مستمرة حتى ينتصر الفلسطينيون، وعلينا أن ندعم الصمود الفلسطيني على الأرض الفلسطينية، دعما ماديا وليس عاطفيا، حتى تكون الغلبة للفلسطينيين".