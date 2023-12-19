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الدفاع الروسية تعلن خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة

12/19/2023 5:26:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن خسارة القوات الأوكرانية ما يزيد عن 525 جنديا على كل الجبهات.

جاء ذلك في تقرير سير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الثلاثاء 19 ديسمبر، حيث تابع التقرير أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من صد 3 هجمات أوكرانية في اتجاه دونيتسك.
وفي اتجاه كراسنوليمان صدت القوات المسلحة الروسية 5 هجمات، وفقد العدو ما يصل إلى 185 جنديا، و5 وحدات من المعدات.
وألحقت القوات المسلحة الروسية هزيمة نارية باللواء التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوميخايلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت الخسائر الأوكرانية ما يصل إلى 100 جندي.

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