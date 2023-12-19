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مستعمرون يستولون على مساحات واسعة من أراضي بلدة يطا

12/19/2023 5:26:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استولى مستعمرون، اليوم الثلاثاء، على مساحات واسعة من ارضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة يطا جنوب الخليل، تمهيدا للاستيلاء عليها.
وأضاف منسق لجان الحماية والصمود في مسافر يطا فؤاد عمور، أن عددا من المستعمرين قاموا بحراثة أكثر من 10 دونمات من أراضي المواطنين من عائلة ربعي في منطقة الخروبة.




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