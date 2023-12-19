فيديو.. سطو مسلح على محطة بنزين في لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تعرضت محطة للمحروقات في منطقة الدامور، الواقعة في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، إلى عملية سطو مسلح، وقد انتشر مقطع مصور للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة، ظهر مسلح يهدد عمال المحطة بإطلاق النار بواسطة سلاح حربي قبل أن يسلب منهم مبلغا ماليا ويفر إلى جهة مجهولة.
وبدا في الفيديو أن المسلحين المجهولين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع .
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