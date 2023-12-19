فيديو.. سطو مسلح على محطة بنزين في لبنان

MENAFN - Al Wakeel News)تعرضت محطة للمحروقات في منطقة الدامور، الواقعة في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، إلى عملية سطو مسلح، وقد انتشر مقطع مصور للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو الذي يوثق الحادثة، ظهر مسلح يهدد عمال المحطة بإطلاق النار بواسطة سلاح حربي قبل أن يسلب منهم مبلغا ماليا ويفر إلى جهة مجهولة.



وبدا في الفيديو أن المسلحين المجهولين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع .



