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عقل يتوقع تخفيض أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل - تفاصيل

12/19/2023 5:26:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع الخبير في مجال الطاقة والنفط هاشم عقل تخفيض أسعار المحروقات في تسعيرة شهر كانون الثاني المقبل.


وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن أسعار البنزين أوكتان 90 انخفضت بنسبة 2.4% بما يعادل 22 فلساً، وبنزين أوكتان 95 انخفضت بنسبة 1.8% أي ما يعادل 20 فلسا.


وأضاف أن أسعار الديزل انخفضت أيضا بنسبة 3% ما يعادل 22 فلسا، مع استمرار تثبيت أسطوانة الغاز المنزلي عند 7 دنانير للأسطوانة.


وأشار عقل أن هذه التوقعات ليست النهائية لأسعار المحروقات مع تبقي 10 أيام على قرار لجنة تسعير المحروقات المتزامن مع نهاية الشهر، لافتا إلى أنه قد يحدث تغيير في الأسعار وخاصة مع تفاقم أزمة باب المندب التي قد تؤثر بشكل طفيف على أسعار البترول عالميا.


وبيّن أن الأردن لن يتأثر كثيرا بأزمة باب المندب نظرا لأن خطوط الإمداد الخاصة بالنفط قريبة من السعودية والعراق.


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