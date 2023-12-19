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بلومبيرغ: طائرات حماس تتفوق على الجيش الإسرائيلي

12/19/2023 5:26:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقل موقع بلومبيرغ الإخباري الأميركي عن رئيس الشركة التي تزود إسرائيل بالمسيّرات قوله إن الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعوة للجيوش للانتباه وتطوير إمكاناتها الفتاكة.


وأضاف الموقع أن استخدام حركة حماس للطائرات المسيّرة التجارية المجهزة بالقنابل كشف عن ثغرات في الدفاعات الإسرائيلية.


وأكد أن طائرات حركة حماس التي وصفها بالـ "رخيصة الثمن " تتفوق على الجيش الإسرائيلي عالي التقنية.


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