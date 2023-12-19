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16 شهيدا بقصف الاحتلال على مخيم جباليا اليوم

12/19/2023 5:26:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد 16 فلسطينيا واصيب أكثر من 70 آخرين بقصف الاحتلال على بلدة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة مؤكدا أنهم وصلوا إلى مركز جباليا الطبي .


وأضاف المراسل أن القصف استهدف مبنى جمعية السلامة في جباليا البلد.


يأتي ذلك في أعقاب قصف استهدف مربعات سكنية في مخيم جباليا صباح اليوم أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرين .


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