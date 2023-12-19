16 شهيدا بقصف الاحتلال على مخيم جباليا اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استشهد 16 فلسطينيا واصيب أكثر من 70 آخرين بقصف الاحتلال على بلدة ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة مؤكدا أنهم وصلوا إلى مركز جباليا الطبي .
وأضاف المراسل أن القصف استهدف مبنى جمعية السلامة في جباليا البلد.
يأتي ذلك في أعقاب قصف استهدف مربعات سكنية في مخيم جباليا صباح اليوم أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرين .
MENAFN19122023000208011052ID1107624557
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.