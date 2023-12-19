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الاحتلال يغلق محلات تجارية في بلدة عزون شرق قلقيلية

12/19/2023 5:26:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أصحاب المحلات التجارية الواقعة عند مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية على إغلاقها.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بالتحديد المنطقة الشمالية، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وعددها 15 محلا تجاريا، دون معرفة الأسباب.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الرئيس للبلدة بالبوابة الحديدية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما يضطر المواطنين الفلسطينيين إلى سلك طرق بديلة فرعية للوصول إلى أماكنهم المقصودة.




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