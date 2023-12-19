الاحتلال يغلق محلات تجارية في بلدة عزون شرق قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أصحاب المحلات التجارية الواقعة عند مدخل بلدة عزون شرق قلقيلية على إغلاقها.
وقالت مصادر ، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بالتحديد المنطقة الشمالية، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وعددها 15 محلا تجاريا، دون معرفة الأسباب.
وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الرئيس للبلدة بالبوابة الحديدية، ومنعت المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما يضطر المواطنين الفلسطينيين إلى سلك طرق بديلة فرعية للوصول إلى أماكنهم المقصودة.
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