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الاحتلال يعتقل شابا من مخيم طولكرم

12/19/2023 5:26:21 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا من مخيم طولكرم.
وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب عدنان أحمد الحصري (33 عاما)، خلال مروره عبر حاجز "عناب" العسكري شرق طولكرم.




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