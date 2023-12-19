الاحتلال يعتقل شابا من مخيم طولكرم
التاريخ
12/19/2023 5:26:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا فلسطينيا من مخيم طولكرم.
وذكرت مصادر ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مصعب عدنان أحمد الحصري (33 عاما)، خلال مروره عبر حاجز "عناب" العسكري شرق طولكرم.
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