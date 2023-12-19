رعب يسيطر على حركة الشحن في البحر الأحمر

رعب يسيطر على حركة الشحن في البحر الأحمر
التاريخ
12/19/2023 5:26:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رعب يسيطر على حركة الشحن في البحر الأحمر
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