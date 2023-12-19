رئيس مجلس النواب: مملكة البحرين من الدول الرائدة في التضامن الإنساني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية والنهج الإنساني من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول الأولى والرائدة في مجال التضامن الإنساني.
وأوضح أن التضامن الإنساني ثقافة راسخة وأصيلة في المجتمع البحريني، نابعة من الإرث الحضاري، والقيم الإنسانية، والدين الإسلامي، والعادات العربية الأصيلة، ويتوارثها الأبناء والأجيال من الأباء والأجداد.
وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يحتفل فيه العالم في 20 ديسمبر من كل عام، أشاد المسلم بجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عبر مشاريعها التنموية الإغاثية، والمساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة على المستويين الإقليمي والدولي، وتنفيذ المبادرات الخيرية النوعية التي ساهمت في إعلاء قيم ومبادئ التكاتف والشراكة المجتمعية، من خلال كفالة الأيتام والأرامل والأسر المتعففة، وتقديم الرعاية الشاملة لهم.
وأشار إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له ، هو واجب إنساني ومسؤولية دولية، تستوجب احترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز قيم ومبادئ العدالة، وترسيخ معايير حقوق الانسان.
وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تدعم جهود المجتمع الدولي في إرساء السلام والإخاء والتضامن الإنساني، وصون السلم والأمن الدوليين، والارتقاء بالتعاون الدولي الفاعل لحل المشاكل الدولية، ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والسعي الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل حاضر ومستقبل البشرية.
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