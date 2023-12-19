رئيس مجلس النواب: مملكة البحرين من الدول الرائدة في التضامن الإنساني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن التوجيهات الملكية السامية والنهج الإنساني من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جعلت مملكة البحرين في مصاف الدول الأولى والرائدة في مجال التضامن الإنساني.

وأوضح أن التضامن الإنساني ثقافة راسخة وأصيلة في المجتمع البحريني، نابعة من الإرث الحضاري، والقيم الإنسانية، والدين الإسلامي، والعادات العربية الأصيلة، ويتوارثها الأبناء والأجيال من الأباء والأجداد.

وبمناسبة اليوم الدولي للتضامن الإنساني الذي يحتفل فيه العالم في 20 ديسمبر من كل عام، أشاد المسلم بجهود المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، عبر مشاريعها التنموية الإغاثية، والمساعدات الإنسانية للشعوب المنكوبة على المستويين الإقليمي والدولي، وتنفيذ المبادرات الخيرية النوعية التي ساهمت في إعلاء قيم ومبادئ التكاتف والشراكة المجتمعية، من خلال كفالة الأيتام والأرامل والأسر المتعففة، وتقديم الرعاية الشاملة لهم.

وأشار إلى أن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له ، هو واجب إنساني ومسؤولية دولية، تستوجب احترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز قيم ومبادئ العدالة، وترسيخ معايير حقوق الانسان.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تدعم جهود المجتمع الدولي في إرساء السلام والإخاء والتضامن الإنساني، وصون السلم والأمن الدوليين، والارتقاء بالتعاون الدولي الفاعل لحل المشاكل الدولية، ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني، والسعي الدؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من أجل حاضر ومستقبل البشرية.