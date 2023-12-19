وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.
وأشاد وزير العدل بمستوى علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وما تشهده من تطور ونماء مستمر في سائر المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجال العدلي.
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