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وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يستقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية

12/19/2023 5:23:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، في مكتبه بالوزارة، ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين.

وأشاد وزير العدل بمستوى علاقات الصداقة التاريخية الوطيدة التي تربط بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وما تشهده من تطور ونماء مستمر في سائر المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجال العدلي.

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