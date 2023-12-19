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وزير التربية يبحث مع رئيس جامعة الخليج العربي مستجدات مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية

12/19/2023 5:23:05 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، الدكتور سعد آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي.

وأشاد الوزير بجهود رئيس جامعة الخليج العربي في تطبيق الخطط والسياسات المتقدمة للارتقاء بمكانة الجامعة وتطوير مخرجاتها.

كما تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، والتنسيق بشأن متطلبات المرحلة المقبلة.

من جانبه، تقدم الدكتور سعد آل فهيد بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، على ما تلقاه الجامعة من دعم مستمر.

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