وزير التربية يبحث مع رئيس جامعة الخليج العربي مستجدات مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، الدكتور سعد آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي.
وأشاد الوزير بجهود رئيس جامعة الخليج العربي في تطبيق الخطط والسياسات المتقدمة للارتقاء بمكانة الجامعة وتطوير مخرجاتها.
كما تم خلال اللقاء بحث آخر مستجدات مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية، والتنسيق بشأن متطلبات المرحلة المقبلة.
من جانبه، تقدم الدكتور سعد آل فهيد بالشكر والتقدير إلى وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي، على ما تلقاه الجامعة من دعم مستمر.
MENAFN19122023000055011008ID1107624541
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.