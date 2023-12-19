رئيس مجلس الشورى يهنّئ جمهورية مصر العربية بنجاح انتخابات الرئاسة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) هنأ علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالنجاح الكبير الذي حققته جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية، وما شهدته من إقبال كبيرٍ على المشاركة في التصويت، بما يعكس الأسس الديمقراطية التي تمتاز به جمهورية مصر العربية.



وتقدَّم إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، بأطيب التهاني والتمنيات، بمناسبة فوز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري الشقيق في كفاءات وإسهامات فخامته، والدور الكبير الذي يقوم به في استدامة نهضة ونماء مصر.



وأعرب الصالح عن خالص التمنيات لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، بكل التوفيق والسداد في خدمة الجمهورية الشقيقة، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها جمهورية مصر العربية، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يديم على فخامته موفور الصحة والعافية، وأن تحقق جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تطور ورقي ونهضة في ظل قيادة فخامته.



كما هنأ ريهام عبدالحميد محمود خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.