رئيس مجلس الشورى يهنّئ جمهورية مصر العربية بنجاح انتخابات الرئاسة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هنأ علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بالنجاح الكبير الذي حققته جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية، وما شهدته من إقبال كبيرٍ على المشاركة في التصويت، بما يعكس الأسس الديمقراطية التي تمتاز به جمهورية مصر العربية.
وتقدَّم إلى رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، بأطيب التهاني والتمنيات، بمناسبة فوز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن إعادة انتخاب فخامته لفترة رئاسية جديدة يعكس ثقة الشعب المصري الشقيق في كفاءات وإسهامات فخامته، والدور الكبير الذي يقوم به في استدامة نهضة ونماء مصر.
وأعرب الصالح عن خالص التمنيات لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، بكل التوفيق والسداد في خدمة الجمهورية الشقيقة، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار التي تشهدها جمهورية مصر العربية، داعيًا المولى عزَّ وجل أن يديم على فخامته موفور الصحة والعافية، وأن تحقق جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل ما تتطلع إليه من تطور ورقي ونهضة في ظل قيادة فخامته.
كما هنأ ريهام عبدالحميد محمود خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
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