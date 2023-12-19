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فتحى باشاغا يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية

12/19/2023 4:32:22 AM
(MENAFN- Youm7) هنأ رئيس وزراء ليبيا السابق، المرشح الرئاسي، فتحي باشاغا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية، معربا عن أمنياته له بدوام التوفيق وللدولة المصرية عظيم الازدهار، جاء ذلك في تدوينة نشرها عبر منصة إكس.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار للهيئة
الوطنية للانتخابات
بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية و فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنصب رئيس جمهورية مصر العربية

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، قد أعلنت عصر اليوم فوز المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، بمنصب رئيس الجمهورية لولاية جديدة، بعدد أصوات 39 مليون و702 ألف و451 صوتا بنسبة 89.6%.

وقال المستشار حازم بدوى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، فى مؤتمر صحفى عالمى عقدته الهيئة أمس الإثنين، أن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت أعلى نسبة مشاركة من الناخبين فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات التى جرت فى مصر.

وأكد المستشار حازم بدوى، خلال إعلانه نتيجة الانتخابات الرئاسية، أن الشعب المصرى قال كلمته ووصلت الرسالة، وهى أن مصر غاية المراد، مشيرا إلى أن المصريون اصطفوا أمام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها، صانعين ملحمة فى حب مصر.







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