فوز الرئيس السيسى بفترة رئاسية جديدة يتصدر الصفحات الأولى بالصحف العربية

MENAFN - Youm7) أبرزت الصحف العربية فى صفحاتها الأولى اليوم الثلاثاء، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسى بفترة رئاسية جديدة وتقديم الرؤساء والحكام العرب التهنئة لسيادته.

ففي عمان .. أبرزت صحيفتا (الرأى والدستور) الأردنيتان تحت عنوان (الملك مهنئا السيسى بإعادة انتخابه: علاقاتنا متجذرة وتعاوننا نموذجي) تهنئة الملك عبدالله الثانى للرئيس عبدالفتاح السيسى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة وتأكيده فى البرقية التى بعثها باسمه وباسم شعب الأردن وحكومتها الحرص على توطيد العلاقات المتجذرة والتعاون النموذجى بين البلدين الشقيقين .. مشددا على إدامة التنسيق الوثيق إزاء مختلف القضايا.

وفي مسقط ..أبرزت صحيفة (الرؤية) فى صدر صفحتها الأولى تحت عنوان (جلالته يهنئ السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر) البرقية التي بعث بها السلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة، وإعرابه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته للرئيس السيسي بالتوفيق في قيادة الشعب المصرى لتحقيق كافة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيدا من التطور والنماء.

وفي أبوظبي..كتبت صحيفة (الوطن) تحت عنوان (رئيس الدولة : علاقات أخوية وتاريخية تربط الإمارات ومصر )..وعنوان (هنأ ونائباه الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة) أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هنأ الرئيس السيسى بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر وتمنياته للرئيس السيسي التوفيق والسداد ومواصلة تحقيق المزيد من الانجازات..مشيدا بمستوى العلاقات بين البلدين والبناء عليها لما فيه خير الشعبين الشقيقين ودعم الاستقرار في المنطقة.

ومن جانبها وتحت عنوان(رئيس الدولة ونائباه وسلطان والحكام يهنئون السيسي بإعادة انتخابه)..كتبت صحيفة (الخليج) الإماراتية في صفحتها الأولى أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات هنأ الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة إلى الرئيس السيسي.



ومن جانبها .. أبرزت صحيفة (الاتحاد) تحت عنوان (رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس المصري بانتخابه لولاية رئاسية جديدة) تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للرئيس السيسى بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمصر وتأكيده على أن الإمارات ومصر تربطهما علاقات أخوية وتاريخية.

وفى الرياض .. كتبت صحيفة (الشرق الأوسط) فى صفحتها الأولى (السيسى لولاية ثالثة ب89.6% من الأصوات) وتحت عنوان آخر (القيادة السعودية تهنئي السيسي)أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بعثا برقيتي تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة وإشادة الملك سلمان في برقيته بتميز العلاقات التي تربط السعودية ومصر والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

وبدورها..أبرزت صحيفة "الرياض" السعودية تحت عنوان (خادم الحرمين وولي العهد يهنئان السيسي بانتخابه لفترة رئاسية جديدة) فيما كتبت صحيفة "عكاظ" السعودية تحت عنوان (السيسي: تصويت المصريين رفض للحرب) وتحت عنوان فرعي (فاز بولاية ثالثة بنسبة 89.6%) حيث سلطت الضوء على كلمة الرئيس السيسي عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة والتي اعتبر خلالها أن نتائج الانتخابات تبعث رسالة مفاداها رفض الحرب على غزة.

وفي المنامة .. كتبت صحيفة (الأيام) البحرينية تحت عنوان رئيسي (الملك: شراكة استراتيجية وعلاقات راسخة مع مصر) وعنوان فرعي(جلالته وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان السيسي بانتخابه رئيسا للجمهورية) وأبرزت تأكيد الملك حمد بن عيسى ملك البحرين في برقية تهنئته للرئيس السيسي حرص البحرين الدائم على مواصلة تنمية وتعزيز أواصر العلاقات الراسخة مع مصر في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها.

وأبرزت صحيفة (أخبار الخليج) البحرينية فى صفحتها الأولى خبر تهنئة الرئيس السيسى وذلك تحت عنوان(الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان الرئيس المصري بفوزه في الانتخابات).

وفى الكويت وتحت عنوان(الأمير هنأ الرئيس المصري: علاقات تاريخية ومتميزة وراسخة تربط البلدين) أبرزت صحيفة "الأنباء" برقية التهنئة التى بعث بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس السيسي والتي عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسـبة فوزه في الانتخابات الرئاسية رئيسا لجمهورية مصر العربية الشقيقة.. متمنيا له كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء للبلد الشقيق..مشيدا بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراســخة التي تربط الكويت بجمهورية مصر العربية الشقيقة..مؤكدا في الوقت ذاته على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما.

وأبرزت صحيفة (القبس) تحت عنوان (الأمير مهنئا السيسي بفوزه في انتخابات الرئاسة: علاقتنا بمصر تاريخية وراسخة)برقية التهنئة التي بعث بها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، إلى الرئيس السيسي سائلا الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار.



