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أونروا تقدم الرعاية الصحية للنازحين فى غزة وسط مخاوف من انتشار الأوبئة

12/19/2023 4:32:17 AM
(MENAFN- Youm7) أكدت وكالة غوث وتشغيل لاجئى فلسطين "الأونروا"، أنها تواصل تقديم الرعاية الصحية للنازحين فى غزة ، فى ظل مخاوف من انتشار الأوبئة والعدوى فى سائر مركز الإيواء.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، نشرت الأونروا أكثر من 120 وحدة طبية متنقلة في مراكز الإيواء في محافظات قطاع غزة لمواجهة انتشار الأمراض ولتقديم الرعاية الطبية اللازمة للنازحين.

وتحذر وكالات الأمم المتحدة من مخاطر تحول قطاع غزة إلى منطقة منكوبة بسبب تفشى الأوبئة والأمراض بصورة متسارعة. ويتعرض 45‎% من الأطفال في قطاع غزة - البالغ تعداد سكانه 2.3 مليون نسمة - لمخاطر الإصابة بالأمراض المعدية وتفشي الأوبئة.

وتقول الأونروا إن هناك ما يقارب من 1.3 مليون شخص نازح يلجؤون الآن في 155 منشأة تابعة لها، في حين يبلغ متوسط عدد النازحين في الملاجئ التي تقع في مناطق الوسط والجنوب 11,480 نازحا، وهو أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية.

وحذرت الأونروا من تفشي الأمراض في صفوف النازحين في مراكز الإيواء على وجه الخصوص ومناطق قطاع غزة بشكل عام، خاصة أن هناك انتشارا لمرض الكبد الوبائي ومرض الكوليرا؛ وهي أوبئة لم يعرفها قطاع غزة من قبل.








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