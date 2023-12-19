مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الاسرائيلى.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المستوطنين في محاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيا ومكانيا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى في مدينة الخليل.



وفى وقت سابق، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى، قصفها لمناطق مختلفة فى قطاع

غزة ، بعد يوم دام "أمس" استشهد فيه أكثر من 200 مواطن، معظمهم من الأطفال.

وفي اليوم الـ74 من العدوان، تركزت عمليات القصف الاسرائيلية في رفح وخان يونس جنوب ووسط القطاع، حيث أفادت مصادر صحية ومحلية في رفح باستشهاد 25 شخصًا على الأقل، بينهم الصحفي عادل زعرب، وعدد من الأطفال والنساء، فى قصف استهدف ثلاثة منازل. واستشهد وأصيب عدد آخر، في وقت لاحق، في غارات إسرائيلية على مناطق مُتفرقة من رفح.

وباستشهاد الصحفي عادل زعرب، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين فى القطاع إلى نحو 94، حيث كانت قد استشهدت أمس الصحفية حنين القشطان، بحيث يتعمّد الاحتلال استهدافهم في عدوانه ضمن سياسة طمس الحقائق واغتيال الرواية الفلسطينية.. واستشهد 5 أطفال في قصف بصاروخ استطلاع، وهم أربع أشقاء وخامس مجهول الهوية، في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الاقصى، بوصول أشلاء عدد من الشهداء غالبيتهم من الأطفال.. واستشهد وأصيب عدد غير معلوم من الأشخاص، في سلسلة غارات عنيفة شرق وشمال خان يونس، وفي دير البلح.



وقصف الاحتلال منزلاً بمحيط دوار العودة في مخيم البريج جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الأشخاص.

وكان قد استشهد عدد من الأشخاص، غالبيتهم أطفال، وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في قصف إسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزلين في مخيم النصيرات ودير البلح، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد تسعة أشخاص على الأقل، بينهم خمسة أطفال، وإصابة آخرين.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين، بحسب وزارة الصحة بالقطاع، منذ بدء هذه الحرب إلى 19 ألفا و453 شهيدا، في حين بلغ عدد المصابين 52 ألفا و286 جريحا، معظمهم من النساء والأطفال.



