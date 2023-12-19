واشنطن: مناقشات جارية للتوصل إلى هدنة جديدة فى غزة

(MENAFN
- Youm7) أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، أن هناك مناقشات جارية بشأن التوصل إلى هدنة جديدة فى غزة ، مقابل الإفراج عن الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وقال كيربى - فى تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "نعمل على مواصلة العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار بالقطاع وتنفيذ صفقة رهائن أخرى".
وأضاف "لكننى لا استطيع أن أحدد التوقيت أو أن أقول بحسن نية إن هناك صفقة أخرى للإفراج عن الرهائن.. كل ما يمكنني فعله هو أن أؤكد أننا سنواصل العمل بجد وبحرفية".
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