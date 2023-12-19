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واشنطن: مناقشات جارية للتوصل إلى هدنة جديدة فى غزة

12/19/2023 4:32:17 AM
(MENAFN- Youm7) أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى جون كيربى، أن هناك مناقشات جارية بشأن التوصل إلى هدنة جديدة فى غزة ، مقابل الإفراج عن الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع.

وقال كيربى - فى تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، "نعمل على مواصلة العمل لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى هدنة جديدة لوقف إطلاق النار بالقطاع وتنفيذ صفقة رهائن أخرى".

وأضاف "لكننى لا استطيع أن أحدد التوقيت أو أن أقول بحسن نية إن هناك صفقة أخرى للإفراج عن الرهائن.. كل ما يمكنني فعله هو أن أؤكد أننا سنواصل العمل بجد وبحرفية".








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