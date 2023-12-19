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نقيب الصناعات الهندسية: فوز الرئيس السيسى ضمانة لتوطين الصناعة فى مصر

12/19/2023 4:32:14 AM
(MENAFN- Youm7) تقدم المهندس خالد منير الفقى نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه بولاية رئاسية جديدة، وكان لعمال مصر وفي القلب منهم عمال الصناعات الهندسية دور بارز من خلال المشاركة الفعالة هم وأسرهم.



وأضاف الفقى،
أن إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي هو بداية لولاية نتشارك فيها المسؤولية كلاً في موقعة والعمل مع الرئيس بإخلاص وأمانة، وهو ضمانة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها مع الرئيس قبل تسعة سنوات ومستمرين الي النهاية، ونجدد نحن عمال مصر وعمال الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية عهدنا مع الرئيس السيسي علي ما بدأناه في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا الي ان نسبة الأصوات التي حصل عليها الرئيس في الانتخابات انما تعكس حالة الاصطفاف الوطني، وايضا لاستكمال النهضة الصناعية والزراعية، تحيا مصر.. تحيا مصر.




















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