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الهجرة تنشر انفوجرافا يسلط الضوء على جهود الوزارة لمكافحة الهجرة غير الشرعية

12/19/2023 4:32:14 AM
(MENAFN- Youm7) بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج تصميمات معلوماتية "انفوجراف - Infographics" تسلط الضوء خلاله على أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف رعاية المصريين بالخارج.
وتناول الإنفوجراف جهود الوزارة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وإتاحة البدائل الآمنة، ضمن جهود المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، ومن بينها تأهيل وتدريب الشباب، حيث قدمت الوزارة نحو 341 دورة توعوية في 19 محافظة، استفاد منها 8656 شابا وفتاة، بجانب تدريب 3334 مدربا لتوعية الشباب في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، وتقديم 257 دورة تدريبية للشباب على حرف مختلفة، استفاد منها أكثر من 6 آلاف شاب في 18 محافظة.
وفي نفس السياق، استعرض الإنفوجراف دور وزارة الهجرة في توعية نحو 2 مليون، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، ضمن حملة طرق الأبواب، في اطار جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية، في 183 قرية مصدرة للهجرة غير الشرعية في 11 محافظة، كما عقدت وزارة الهجرة 31 لقاء جماهيريا، بمشاركة نحو 20 ألف شخص في هذه المؤتمرات، والتي شارك فيها ممثلون عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وطرحوا استراتيجيات تمويل المشروعات، وكذلك استعراض نماذج ناجحة من مشروعات الشباب لتحفيز غيرهم على العمل والسعي داخل الوطن، وألا يجازفوا بأرواحهم في رحلات الموت، كما تضمنت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" أيضا 31 قافلة طبية في 16 محافظة، تم أثناؤها علاج 6291 من المواطنين.
وأبرزت وزارة الهجرة جهود التعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد مرتفع وتحفيز المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية، وإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن التوصيات الصادرة عن النسخة الثالثة المؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في أغسطس 2022، حيث وافق دولة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، بجانب التعاون مع وزارة الإسكان، لطرح أراض ووحدات سكنية متميزة للمصريين بالخارج لاستيعاب طلبات المصريين بالخارج بشكل دائم على أن يتم تحديد سعر متر الأرض بالجنيه المصرى ويتم السداد بالدولار.
وأشارت التصميمات التي نشرتها وزارة الهجرة إلى الترويج للخدمات التأمينية التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للمصريين بالخارج، ودفع قيمة التأمينات بالدولار، وذلك للعمل على زيادة حصيلة الموازنة من العملة الصعبة، بجانب إطلاق وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي توفر الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، من أجل توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة، وكذلك إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار، لتوفير حماية تأمينية للمصري في الخارج ويمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو في صورة دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.

وفي السياق ذاته، أبرزت وزارة الهجرة جانبا مما تقدمه للمصريين بالخارج، والتي شملت أيضا مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج، وتسوية المواقف التجنيدية للمصري بالخارج، حيث تم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، بجانب مبادرة المستثمرين من المصريين بالخارج والتي جاءت تحت عنوان "لماذا نستثمر في مصر؟"، ولاقت إقبالا واسعا من المصريين في العديد من الدول، وتضمنت فيديوهات قصيرة تحمل رسائل طمأنة ودعم الاقتصاد المصري، قدم فيها خبراؤنا من المصريين بالخارج ما لمسوه بأنفسهم من تيسيرات كبيرة أتاحتها الدولة المصرية للمستثمرين، وشملت تعديلات تشريعية وتخفيضات الضرائب، وطرح خارطة الاستثمار الصناعي وغيرهم.


اليوم العالمي للمهاجرين








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