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نقيب التعليم والبحث العلمي: فوز الرئيس السيسي يحقق آمال وطموحات المصريين

12/19/2023 4:32:14 AM
(MENAFN- Youm7) هنأ هشام رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي جموع المصريين وفي القلب منهم العاملين بالحقل التعليمي بالفوز الساحق الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقال رضوان،: يسعدني ومجلس إدارة النقابة العامة ان أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم علي هذا الفوز الذي سوف يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم الذي أكد إخلاصه وتماسكه عندما خرج واختار بحرية كاملة رئيسه القائد .



أضاف رضوان: أن الفترة القادمة سوف تشهد إستكمالا لمسيرة البناء والتنمية وصولًا للجمهورية الجديدة ، بإرادة أبناء مصر ، وبثقتهم الكبيرة التي ظهرت جليا في الاقبال التاريخي علي صناديق الاقتراع .



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.



وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.
















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