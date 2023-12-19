نقيب التعليم والبحث العلمي: فوز الرئيس السيسي يحقق آمال وطموحات المصريين

(MENAFN
- Youm7) هنأ هشام رضوان رئيس النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي جموع المصريين وفي القلب منهم العاملين بالحقل التعليمي بالفوز الساحق الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال رضوان،: يسعدني ومجلس إدارة النقابة العامة ان أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري العظيم علي هذا الفوز الذي سوف يحقق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم الذي أكد إخلاصه وتماسكه عندما خرج واختار بحرية كاملة رئيسه القائد .
أضاف رضوان: أن الفترة القادمة سوف تشهد إستكمالا لمسيرة البناء والتنمية وصولًا للجمهورية الجديدة ، بإرادة أبناء مصر ، وبثقتهم الكبيرة التي ظهرت جليا في الاقبال التاريخي علي صناديق الاقتراع .
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأكدت الهيئة أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى على 39 مليونا و702 ألف و451 صوتا.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، إن نسبة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية مقارنة بالانتخابات السابقة.
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