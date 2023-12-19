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القومى للمرأة يستعرض الجهود الوطنية لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث

12/19/2023 4:32:13 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأ اليوم التعريفي الرابع حول "الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والذي استهدف توعية 50 موظف وموظفة من وزارة العدل بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية .




استعرضت إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة جهود
المجلس في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث، وأهمية العمل على القضاء عليها، و جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وما تقدمه من أنشطه.



وقد أكدت القاضية رشا محفوظ رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان، أن هذه الفعاليات تأتى تنفيذاً للعديد من الاستراتيجيات الوطنيه التى أطلقتها مصر وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان 2021 والاستراتيجيه الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأه والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيچيه وزارة العدل والتى حرصت من خلالها على تطبيق رؤية الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الإنسان وحماية الفئات الأولي بالرعاية
وعلى رأسها المرأه والطفل.





وعرض الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفنى لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدله.
















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