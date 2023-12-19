مدارس دولية فى إسبانيا تتعرض لتهديدات بوجود قنابل..والسلطات تحقق

MENAFN - Youm7) أعلنت الشرطة الإسبانية فتح تحقيقات حول تلقى العديد من المدارس الدولية فى البلاد تهديدات بوجود قنابل، وخاصة مدارس فرنسية وبريطانية ، مما أدى إلى تعليق الصفوف الدراسية مؤقتا فى بعض المؤسسات التعليمية ، حسبما قالت صحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الإسبانية أكدت أن جميع هذه التهديدات كاذبة ولم يتم العثور على أى قنابل او مواد متفجرة فى أى من المدارس.

وقال جوليان ليبانى ، مدير مدرسة خوليو فيرن الثانوية الفرنسية فى تينيريفى بجزر الكنارى "تلقينا تهديدا بوجود قنابل فى المدرسة".

كما تلقى أهالى الطلاب فى مدرسة سانت جورج البريطانية فى مدريد ، رسالة تشير إلى أن المدرسة فتحت أبوابها مرة آخرى بعد تلقيهم بريدا إليكترونيا يفيد بوجود قنبلة فى المدرسة.

كما قال نويل جيغو المشرف على مدرسة الليسيه الفرنسية موليير في سرقسطة "تلقينا رسالة إلكترونية تنذر بوجود قنبلة ، وقمنا بإبلاغ الشرطة والسفارة الفرنسية في إسبانيا. ونحن لن نفتح أبوابنا حتى التأكد"، مشيرا إلى أن المدرسة تستقبل حوالى 1000 طالب ، وقاموا باستدعاء متخصصين فى نزع الألغام.

وكان تهديد مماثل قد استهدف مدرسة كنسنجتون البريطانية الأسبوع الماضي، بحسب إدارتها. واستبعدت الشرطة وقوع أي تفجير بعد زيارة لخبراء إزالة الألغام في الموقع.

وكشفت الشرطة الإسبانية أنها فتحت تحقيقا في هذه القضية وأن كلّ الإنذارات كانت كاذبة، من دون تحديد عدد المؤسسات التعليمية المعنية بها.