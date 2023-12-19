يلوثون الدم الأمريكى.. حديث ترامب عن المهاجرين غير الشرعيين يثير الجدل

MENAFN - Youm7) تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لهجوم بسبب تصريحه الأخير الذى قال فيه إن المهاجرين إلى الولايات المتحدة يلوثون الدم الأمريكي.



وقالت قناة CBS News إن ترامب، وخلال فعاليات انتخابية على مدار الأيام الماضية، جدد هجماته على المهاجرين بلهجة دفعت المعارضين لتشبيه اللغة التي يستخدمها بلغة الزعيم النازى ادولف هتلر.



وكان ترامب قد تحدث عن المهاجرين غير الشرعيين فى فعالية حضرها الآلاف يوم السبت الماضى فى ولاية نيوهامبشير، وهى إحدى ولايات التصويت المبكر فى السباق الجمهورى، وقال إنهم يسممون دم بلادنا، إنهم يأتونا إلى بلدنا من أفريقيا ومن آسيا ومن كافة أنحاء العالم.



وعلق عمار موسى، المتحدث باسم حملة بايدن وهاريس، وقال إن دونالد ترامب قدم قدوته، حيث تحدث كأدولف هتلر، وأشاد بكيم يونج أون، واقتباس من فلاديمير بوتين مع ترشحه للرئاسة بوعد أن يحكم كديكتاتور ويهدد الديمقراطية الأمريكية.



ولم يكن الديمقراطيون وحدهم من هاجموا ترامب لتصريحه، فردا على سؤال عما قاله ترامب، قال حاكم فلوريدا رون ديسانتس، الذى ينافس ترامب على الترشيح الجمهورى فى سباق البيت الأبيض، إن اللهجة المستخدمة كانت خطأ تكتيكيا، لكنه لم يصل إلى حد إدانتها.

وقال ديسانتيس: لماذا نحن فى موقف نجرى فيه مثل هذه المناقشات بالأساس"؟.

من جانبه، قال كريس كريستى المترشح أيضا فى السباق الجمهورى: لا أعرف يمكن أن تأخذ شخصا مثلا هذا، وتقول إنه صالح لتولى رئاسة الولايات المتحدة.



وكان هناك نائبا واحدا على الأقل من الجمهوريين بالكونجرس من مؤيدى ترامب انتقد خطابه، وقال نائب تكساس: تونى جونزاليس إنه يعتقد أن المهاجرين هم شريان الحياة لأمريكا، ومن المهم أن يكون لديها مهاجرين.



