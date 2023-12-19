رئيس الصين يحث على بذل أقصى الجهود فى أعمال الإنقاذ من الزلزال فى قانسو

MENAFN - Youm7) حث الرئيس الصينى شى جين بينج على بذل أقصى الجهود فى أعمال البحث والإنقاذ واتخاذ الترتيبات المناسبة للمتضررين لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم، وذلك بعد أن هز زلزال محافظة جيشيشان فى مقاطعة قانسو بشمال غربى الصين منتصف ليل أمس الاثنين، وأسفر الزلزال حتى الآن عن سقوط أكثر من 100 قتيل فى مقاطعة قانسو و11 قتيلا في مقاطعة تشينغهاى، ودمر بعض البنى التحتية مثل المياه والكهرباء والنقل والاتصالات.

وطالب شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" السلطات المحلية بإنقاذ وعلاج الجرحى بشكل عاجل لتقليل أعداد الضحايا، ومراقبة وضع الزلزال وتغيرات الطقس عن كثب للوقاية من الكوارث الثانوية.

وحث أيضا على تسريع نقل إمدادات الإنقاذ للمناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن وإصلاح شبكات البنية التحتية مثل الكهرباء والاتصالات والنقل والتدفئة، وتوفير إسكان مناسب للمتضررين لضمان احتياجاتهم المعيشية الأساسية.

ودعا شي مجلس الدولة إلى إرسال فريق عمل للمناطق المنكوبة بالكارثة لإرشاد أعمال الإنقاذ من الزلزال، كما طالب جيش التحرير الشعبي الصيني وقوات الشرطة المسلحة الشعبية بالتعاون بنشاط مع الحكومات المحلية للقيام بأعمال الإنقاذ في حالات الطوارئ والإغاثة من الكارثة، وبذل ما في وسعيهما لضمان سلامة أرواح الناس وممتلكاتهم، كما وجه لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة، تعليمات حث فيها على بذل الجهود القصوى لإنقاذ المحاصرين وعلاج الجرحى من أجل تقليل أعداد الضحايا.

وأرسل مجلس الدولة فريق عمل إلى المناطق المنكوبة للمساعدة على إرشاد أعمال الإغاثة. ونظمت مقاطعتا قانسو وتشينغهاي دعما إغاثيا، حيث خصصتا بسرعة إمدادات الإغاثة مثل المخيمات والأسرة القابلة للطي للمناطق المتضررة، وتجرى حاليا أعمال الإغاثة من الزلزال بأسلوب منظم.



