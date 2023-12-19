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حرب غزة تدفع الإسرائيليين للجنون.. قناة عبرية ترصد ارتفاع لافت فى استهلاك المهدئات

12/19/2023 4:32:08 AM
(MENAFN- Youm7) أبرزت القناة 12 في حديثها مع بوعاز تشاني الصيدلي والمسؤلين عن مكابي فارم، أن صندوق المرضى الخاص بمرضى مكابي أظهر أرتفاعاً بنسبة 90% من الطلب بالوصفات للمساعدة في التخلص من القلق ومحاولة النوم لفترات متصلة بسبب عملية طوفان الأقصى وكذلك الطلب بدون وصفات طبية "روشتات".



وقال نحن نقابل مرضي مكابي الذين يأتون إلي صيدليات مكابي ويطلبون المساعدة وأدوية للنوم والقلق، ويأتى اشخاص يريدون النوم لفترات متصلة إلي الصيدليات للحصول علي استشارات طبية وكيفة مساعدتهم للحصول علي ادوية بدون“وصفات طبية”“روشتات” مع المكملات الغذائية التى تستطيع ان تعالج الوضع



حيث اضاف الصيدلي ان الارتفاع يشمل توافد الكثير من
الاشخاص وأن 90% من المرضي الذين يأتون لطلب المساعدة هم مرضي لم يكونوا في حاجة لمثل هذا النوع من الأدوية في الماضي فللمرة الأولى يواجهون مثل هذا الأمر ويواجهون صعوبه في النوم ليلاً ويشعرون بالضغط والقلق.












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