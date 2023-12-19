حرب غزة تدفع الإسرائيليين للجنون.. قناة عبرية ترصد ارتفاع لافت فى استهلاك المهدئات

(MENAFN
- Youm7) أبرزت القناة 12 في حديثها مع بوعاز تشاني الصيدلي والمسؤلين عن مكابي فارم، أن صندوق المرضى الخاص بمرضى مكابي أظهر أرتفاعاً بنسبة 90% من الطلب بالوصفات للمساعدة في التخلص من القلق ومحاولة النوم لفترات متصلة بسبب عملية طوفان الأقصى وكذلك الطلب بدون وصفات طبية "روشتات".
وقال نحن نقابل مرضي مكابي الذين يأتون إلي صيدليات مكابي ويطلبون المساعدة وأدوية للنوم والقلق، ويأتى اشخاص يريدون النوم لفترات متصلة إلي الصيدليات للحصول علي استشارات طبية وكيفة مساعدتهم للحصول علي ادوية بدون“وصفات طبية”“روشتات” مع المكملات الغذائية التى تستطيع ان تعالج الوضع
حيث اضاف الصيدلي ان الارتفاع يشمل توافد الكثير من
الاشخاص وأن 90% من المرضي الذين يأتون لطلب المساعدة هم مرضي لم يكونوا في حاجة لمثل هذا النوع من الأدوية في الماضي فللمرة الأولى يواجهون مثل هذا الأمر ويواجهون صعوبه في النوم ليلاً ويشعرون بالضغط والقلق.
MENAFN19122023000132011024ID1107623993
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.