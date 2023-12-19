سبورتنج يواجه كى بى إيه الكينى بنهائى البطولة الأفريقية لسيدات السلة

MENAFN - Youm7) يلتقى فريق كرة سلةسبورتنجسيدات، اليوم الثلاثاء، مع كى بى إيه الكينى ،فى نهائي البطولة الأفريقية التى يستضيفها الفريق السكندرى.

وصعد سبورتنج إلى النهائى بعد الفوزعلى إنتر كلوب الأنجولى فى نصف النهائى، ومن قبلها الفوز على أوفردوس الكاميرونى في ربع نهائي البطولة، وكذلك الفوز في كل المباريات التي تم خوضها منذ انطلاق البطولة أمام كل من فريق

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الكونغولى، ثم جامعة دوالا الكاميرونى، والجمارك النيجيري، وأخيرا كى بى ايه الكينى.

وجاء قرار إقامة البطولة بالإسكندرية بعد اعتذار الأهلى عن عدم المشاركة بالمنافسات، حيث كان مقررا إقامتها بصالة الأهلى، ليتم منح

فريق سبورتنج حق استضافتها.

وكان فريق سيدات سلة سبورتنج قد توج باللقب النسخة الماضية، وبعد اعتذار الأهلى يصبح الفريق السكندرى هو الفريق المصرى الوحيد المشارك فى البطولة.