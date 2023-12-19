سبورتنج يواجه كى بى إيه الكينى بنهائى البطولة الأفريقية لسيدات السلة

(MENAFN
- Youm7) يلتقى فريق كرة سلة
سبورتنج
سيدات، اليوم الثلاثاء، مع كى بى إيه الكينى ،فى نهائي البطولة الأفريقية التى يستضيفها الفريق السكندرى.
وصعد سبورتنج إلى النهائى بعد الفوزعلى إنتر كلوب الأنجولى فى نصف النهائى، ومن قبلها الفوز على أوفردوس الكاميرونى في ربع نهائي البطولة، وكذلك الفوز في كل المباريات التي تم خوضها منذ انطلاق البطولة أمام كل من فريق
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الكونغولى، ثم جامعة دوالا الكاميرونى، والجمارك النيجيري، وأخيرا كى بى ايه الكينى.
وجاء قرار إقامة البطولة بالإسكندرية بعد اعتذار الأهلى عن عدم المشاركة بالمنافسات، حيث كان مقررا إقامتها بصالة الأهلى، ليتم منح
فريق سبورتنج حق استضافتها.
وكان فريق سيدات سلة سبورتنج قد توج باللقب النسخة الماضية، وبعد اعتذار الأهلى يصبح الفريق السكندرى هو الفريق المصرى الوحيد المشارك فى البطولة.
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