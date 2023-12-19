إبراهيم المزين يستضيف عبد الخالق البنا بطل التجديف في ملاعب الأبطال الخميس

MENAFN - Youm7) يستضيف برنامج ملاعب الأبطال الذى يقدمه الإعلامي إبراهيم المزين على قناة أون تايم سبورتس، فى حلقة بعد غد الخميسعبد الخالق البنا لاعب منتخب التجديف والمتأهل إلى أولمبياد باريس 2024، للمرة الثالثة التي يشارك فيها بالدورات الأولمبية على التوالي.

وتم تصوير الحلقة

مع لاعب التجديف في نهر النيل، وقام عبد الخالق البنا بتعليم إبراهيم المزين مهارات التجديف في نهر النيل.

وتشهد الحلقة الحديث عن مسيرة عبد الخالق البنا المليئة بالتحديدات للوصول إلى دورة الألعاب الاولمبية الثالثة في تاريخه، حيث شارك البنا في دورة ريو دي جانيرو 2016 وطوكيو 2020 وسيشارك في باريس 2024.

وتطرق البنا خلال الحديث عن كم الصعوبات التي مر بها ولكن كانت هذا الصعوبات يتم تذليلها من طلائع الجيش تلك المؤسسة العملاقة التي ينتمي لها البطل عبد الخالق البنا.

ويقدم برنامج ملاعب الأبطال فكره جديدة والتي تهدف في بعض الحلقات للتواجد فى ملاعب هؤلاء الأبطال الذين يمثلون مصر في المحافل العالمية والأولمبيةوقدم إبراهيم المزين حلقة مع الملاكم الاولمبي عبدالرحمن عرابي من داخل حلبة الملاكمة، أبرز خلالها للجمهور بعض فنيات اللعبة ثم تحدٍ في مباراة ملاكمة أخذت طابع خفة الظل والجدية احياناً.كما قدم حلقة من داخل ملعب كرة السلة مع لاعبة نادي سبورتينج ومنتخب مصر هاجر عامر بنفس الطريقة وبخفة ظل من خلال تعلم مهارات كرة السلة وأيضاً تحدٍ في مباراة كرة سلة.ابراهيم المزين





المزين مع البنا





بطل التجديف مع المزين





جانب من الحلقة





عبد الخالق البنا يعلم المزين التجديف



